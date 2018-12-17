شكرا لقرائتكم خبر عن اشهر مجلة بريطانية تنشر صورة صادمة للملاكم اليمني نسيم حامد ... بطل الحلبة يعجز عن احتضان زوجته ويضعها في موقف محرج ..«شاهد» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نسيم حميد او كما يسمى في بريطانيا بالبرنس نسيم، اشتهر بجسمه النحيل وخفة حركاته ورشاقته في حلبات الملاكمة، وقد تميز بدخوله الصاخب فوق بساط الريح وعلى أنغام موسيقى مايكل جاكسون.

ظهر حميد على صفحات مجلة ديلي ميل البريطانية محاولا احتضان زوجته التي بدى عليها الحرج ووضعت يديها في جيوبها.وتقول الصحيفة أن وزنه بدأ بالزيادة منذ أن أودع السجن بسبب تسببه بحادث مرور تصادم فيه 3 سيارات، وتسبب بتكسير عظام سائق، قضى على أثره فترة سجن لمدة 6 أسابيع.ويذكر أن حميد أصغر بريطاني يحقق بطولة العالم في الملاكمة و فاز ب 37 مواجهة رسمية من أصل 38 عام 1995 وبسن 21 عام