وزير الإتصالات يبدي استعداده دعم جامعة عدن .. شاهد

أبدى وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، المهندس، لطفي باشريف، خلال لقاءه، اليوم، رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، إستعداد الوزارة دعم مشروع الربط الشبكي الذي تقوم به الجامعة حالياً .

وأستعرض الوزير باشريف خلال اللقاء الذي ضم اللجنة الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع، متطلبات العمل التي وضعها بنقاط محددة ومصفوفة عمل لإتمام تجهيزات عملية الربط التي تهدف إلى ربط الكليات الثلاث، الهندسة والطب والحاسب الآلي ورفع قاعدة بيانات العمل من الأجهزة المطلوبة لإنهاء المرحلة الأولى .

من جانبه أشاد رئيس جامعة عدن، بالجهود المبذولة من قبل وزير الاتصالات ومدى الإنجاز الذي تحقق برعاية واهتمام ملحوظ منه من خلال تجاوز كل الصعوبات التي كانت تقف أمام تنفيذ المشروع.