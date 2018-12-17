البرنامج السعودي يقدم دعماً جديداً لمحافظة المهرة .. صور

قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، دعماً جديداً للقطاعات الخدمية في محافظة المهرة، وذلك في إطار مشروع إعادة إعمار المحافظة المنكوبة بسبب إعصار لبان المداري .

وقال محافظ المهرة، راجح باكريت، في تغريدة له بتويتر، "دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدد من وسائل النقل للقطاعات الخدمية إضافة إلى (7) ميجا لتعزيز كهرباء سيحوت - المسيلة" .

وأضاف "شكراً خادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة الجديدة .. شكراً مملكة الخير والعطاء والإنسانية" .

وكان البرنامج السعودي قد أعلن في وقت سابق عن تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة المهرة، وذلك في إطار مشروع إعادة إعمار اليمن الذي ينفذه البرنامج بدعم من التحالف العربي .