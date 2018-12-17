الفرق الهندسية للجيش تواصل نزع ألغام المليشيا في دمت شمال الضالع

يواصل الفريق الهندسي في الجيش الوطني بمحافظة الضالع نزع وتفكيك الألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات ومواقع تمركزهم في نجد القرين بدمت محافظة الضالع. وقال رئيس الفريق الهندسي المهندس ” سيف محي الدين ” إن الفريق باشر عمله بتفكيك ونزع شبكة ألغام خاصة بالدروع وألغام فردية ومتفجرات جرى زرعها في الطرقات والجسور والمنازل. وأضاف محي الدين إن الفريق قام باستخراج وتفكيك 13 لغما زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة في نجد القرين بدمت شمال الضالع.

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