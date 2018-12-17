برنامج بين السطور يرصد خروقات المليشيات الإنقلابية للهدنة

رصدت كيمرا برنامج " بين السطور " الذي تبثّه قناة الغد المشرق ويعدّه ويقدّمه عبدالملك اليوسفي عددا من خروقات المليشيات الحوثية الإنقلابية للهدنة التي رعتها المنظمة الدولية في مشاورات السويد.

كما واصلت المليشيات الحوثيّة قصفها للأحياء المدنية في عدد من المناطق المحررة من محافظة الحديدة بينها مناطق تابعة لمركز حيس التي اضطر سكانها للنزوح جرّا القصف المتواصل لمنازلهم .

وثقت كاميرا البرنامج شهادات عدد من الضحايا الذين تضررت منازلهم بسبب القصف وأجبروا على النزوح إلى مناطق أكثر أمنا .

يذكر أن البرنامج سيبث مساء اليوم الإثنين الساعة 8:5 بتوقيت اليمن .