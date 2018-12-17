شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن.. هذه هي الجهة الوحيدة التي ستستلم مدينة وميناء الحديدة (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال كاتب ومحلل سياسي يمني بارز، إن السلطة المحلية التي نص اتفاق السويد على تسلمها للمدينة ، هي السلطة المحلية قبل ٢٠١٤ التي كان على رأسها المحافظ صخر الوجيه. وأضاف المحلل السياسي المعروف الدكتور محمد جميح في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، رصدها " المنارة نت " قبل قليل، أن إدارة الأمن والشرطة وحتى قيادة الأمن المركزي هي ذاتها التي كانت تحت قيادة المحافظ صخر الوجيه الذي أقاله الحوثيون عقب اقتحامهم مدينة الحديدة نهاية 2014. وتابع إذا نفذ الاتفاق ،فينبغي أن يحضر هؤلاء بطائرة أممية للحديدة، وإذا أصر الحوثي على سلطة أخرى فقد أخل بالاتفاق . وينص اتفاق ستوكهولم على أن تنسحب مليشيات الحوثي الإنقلابية، وقوات الجيش والمقاومة إلى خارج مدينة الحديدة، وإحلال قوات يمنية بإشراف أممي للقيام بعمل الأمن، على أن تكون هذه القوة مع السلطة المحلية ما قبل 2014 تاريخ دخول الحوثيين للمدينة. وبعد الاتفاق، شن الحوثيون ثلاث هجمات عنيفة على مناطق سيطرة قوات الجيش والمقاومة ، فيما تدخل طيران التحالف بعدة غارات لقصف تعزيزات للحوثيين أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

