شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: اعلان جديد وهام من التحالف العربي بشأن وقف عملياته العسكرية في اليمن ..شاهد ما ورد فيه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد المتحدث باسم قوات التحال فالعربي في اليمن، العقيد تركي المالكي مؤتمراً صحفياً مقتضباً للتعليق على مستجدات الوضع في اليمن، مع حلول موعد وقف تنفيذ إطلاق النار في اليمن ابتداءً من منتصف ليلة اليوم.

وقال المالكي أن جماعة الحوثي واصلت استهداف منازل المواطنين في الحديدة خلال الأيام الماضية.

وحول إمكانية تنصل الحوثيين من اتفاق ستوكهولم قال المالكي أن الأمم المتحدة والدول الضامنة مسئولة عن تنفيذ بنود اتفاق السويد، معبراً عن دعم التحالف لكافة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

المالكي لم يتحدث عن إمكانية وقف عمليات التحالف العسكرية في اليمن، لكنه شدد بأن الحل للأزمة اليمنية حل سلمي، ما عده مراقبون تلميحاً بإمكانية إيقاف التحالف لعملياته العسكرية في الفترة القادمة.