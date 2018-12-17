سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

استشهد وأصيب ثمانية مواطنين بينهم أطفال بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي وقصف المرتزقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلين استشهدا وأصيب والدهما بجروح جراء استهداف طيران العدوان لشاحنتهم بغارتين في منطقة حرية في الوهبية بمديرية السوادية في محافظة البيضاء.

وأشار المصدر إلى جرح أربعة مواطنين بينهم طفل إصابته حرجة جراء قصف المرتزقة على الأحياء السكنية في مديرية الحالي ، كما أصيب مواطن جراء قصف مرتزقة العدوان على منازل المواطنين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن الطيران العدوان شن غارة على رأس عيسى بمديرية الصليف وغارتين شمال مدينة العيسي السكنية بمدينة الحديدة، فيما استهدف المرتزقة بالمدفعية فندق الاتحاد والمنازل المجاورة بعدد من القذائف، ومشطوا بالعيارات الرشاشة المختلفة باتجاه مدينة الشعب السكنية.

وقصف الغزاة والمرتزقة بالمدفعية الثقيلة مزارع المواطنين في منطقة الجاح الأسفل ، و إحدى القرى ومصنع نانا في كيلو 16 .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا و غارة على منطقة الحجلة في مديرية رازح واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في المديرية الحدودية بمحافظة صعدة.

وقال المصدر إن الطيران المُعادي شن غارتين على قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار ، وأربع غارات على منطقة رحوب بمديرية برط العنان في محافظة الجوف،وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.