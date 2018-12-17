مسام يعلن عن نزع 2534 لغما خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر (فيديوجراف)

أعلن مكتب مسام الإعلامي نقلا عن مدير عام المشروع السيد أسامة القصيبي أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2534 لغما وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 14 ديسمبر إلى 26609.

وقال السيد القصيبي إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر 1430 لغما مضادا للدبابات، و64 مضادا للأفراد.

وأضاف القصيبي أن فرق مسام الهندسية الميدانية تمكنت من نزع 955 ذخيرة غير منفجرة.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي لمسام إلى أن الفرق نجحت في نزع 85 عبوة ناسفة. وبذلك يصل مجموع ما تم نزعه من ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة منذ بداية هذا الشهر 3657.