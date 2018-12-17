نائب الرئيس يشيد بجهود المنطقة الأولى في تثبيت الأمن ومحاربة الإرهاب

أشاد نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، بجهود المنطقة العسكرية الأولى في تثبيت الأمن والإستقرار ومحاربة الإرهاب، في وقت تأكد فيه التقارير الأمنية أن منطلق العمليات الإرهابية التي تشهدها محافظة حضرموت هي المناطق الواقعة في نطاق المنطقة الأولى .

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي اليوم، مع قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس للاطلاع على المستجدات العسكرية وأوضاع الوحدات العسكرية في المنطقة.

ولفت نائب الرئيس، إلى توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبدربه منصورهادي، بمضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية بما من شأنه إحباط المخططات الإرهابية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن القوات المسلحة صمام أمان البلد وأمل المواطنين في استعادة الدولة ودحر جماعات العنف والإرهاب وهو ما يتطلب مزيداً من العمل والتأهيل والتدريب في سبيل حماية اليمن وأمنه واستقراره.

من جانبه أطلع اللواء طيمس نائب الرئيس على الوضع الأمني والعسكري ومستجدات الأوضاع وسير تنفيذ المهام العسكرية الموكلة لمنتسبي وحدات المنطقة، معبراً عن التقدير والشكر لاهتمام القيادة السياسية.