المالكي: جلوس الميليشيات على طاولة المفاوضات يعود للضغط العسكري

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن، تركي المالكي، على أهمية التزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد، لافتاً إلى أن جلوس الميليشيات على طاولة المفاوضات يعود للضغط العسكري .

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي تسعى تسعى لإحلال الأمن والاستقرار باليمن، فيما تستهدف الميليشيات منازل المدنيين بالحديدة.

وأشار إلى أن 509 هو إجمالي قتلى الميليشيات خلال الفترة الماضية .. محملاً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية إلزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه في السويد .