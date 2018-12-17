الجيش يحرر مواقع القذاميل المطلة على الخط الدولي شمال الجوف

تمكنت قوات الجيش الوطني ، مساء الأحد، من تحرير مواقع هامة مطلة على الخط الدولي الرابط بين اليمن، والمملكة العربية السعودية شمال محافظة الجوف.

ونفذت قوات الجيش في المحور الشمالي للمحافظة بقيادة العميد هيكل حنتف، عملية عسكرية واسعة، تمكنت من خلالها من السيطرة على ما تبقى من السلسلة “القذاميل” الجبلية، الواقعة بين محافظة الجوف وصعدة.

وأسفرت العملية العسكرية عن مصرع 8 من عناصر المليشيا، وجرح عشرات أخرين، بالإضافة الى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.