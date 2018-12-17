شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. إعلان جديد هام وعاجل لشركة النفط اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية، استمرار المناقصة في توريد كميات من المشتقات النفطية من مادتي البنزين و الديزل، بالإسعار المنافسة وعبر القطاع الخاص وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية. ودعت الشركة في بلاغ نشرته ” OIL YEMEN”، جميع التجار ومستوردي المشتقات النفطية المحليين والشركات الأجنبية، الراغبين في توريد المشتقات النفطية، التقدم بعروضهم إلى دائرة الشئون التجارية في الإدارة العامة للشركة. وأكدت الشركة، الاستمرار في استقبال العروض بشكل متواصل وستُعطي الأولوية للأسعار المُنافسة، متى كانت مستوفية للشروط المطلوبة. ووضعت الشركة شروطاً للمتقدمين وهي كما يلي : أن يتضمن العرض بيان بالكمية التي سيتم توريدها وقائمة تفصيلية بالتكاليف الفعلية. تقديم ضمان ابتدائي بواقع 2% من قيمة العرض لتأكيد جدية العرض أن تكون المواد التي سيتم توريدها مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الشركة والمرفقة بالإعلان سيكون الاحتساب والسداد للشحنات وفق الية تنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر القطاع الخاص الإلتزام بتوريد الكميات في الموعد المحدد وبحسب الخطة التسويقية والبرامج التمونية المعدة من قبل الشركة الالتزام بتوريد الشحنات عبر سفن يتناسب حجمها مع القدرة الاستيعابية للأرصفة النفطية