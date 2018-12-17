شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ((المقدشي)) يرشح قيادي حوثي رفيع ملحقاً عسكرياً في الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رشح وزير الدفاع ” محمد المقدشي ” احد اقاربه وهو قيادي حوثي ليكون ملحقاً عسكرياً في الكويت . وبحسب الناشط اليمني ” همدان العليي ” ان وزير الدفاع محمد المقدشي رشح صهره عبدالحميد السوسوة (ابن عم عبدالملك الحوثي) ملحقا عسكريا في الكويت..! . واضاف ” العليي ” في منشور على صفحته على الفيسبوك لم يعد هناك خجل ولا احترام لتضحيات ومعاناة اليمنيين. خلاص، ما عاد لقي المقدشي إلا صهره الذي شارك في تسليم وزارة الدفاع للحوثيين في ٢٠١٤ ليضعه ملحقا في الكويت. واضاف الحوثة كانوا محتاجين شخص ينسق لهم مع شيعة الكويت. والمقدشي أرسل لهم المطلوب.

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