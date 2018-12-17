إب: اختطاف 5 شباب بـ"يريم" لرفضهم تريد الصرخة الحوثية (أسماء)

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس السبت، عددا من شباب مديرية يريم، شمال إب، وسط اليمن.

مصادر محلية، أكدت لمراسل "يمن شباب نت"، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية، باختطاف 5 شباب من مواطني قرية "الجرين" بمديرية يريم، واقتادتهم إلى سجن المباحث في مركز المحافظة بعد الوشاية بهم من قبل مسلح حوثي.

وأكدت المصادر، بان مسلح حوثي قام بترديد الصرخة، وحاول ارغام المختطفين على ترديدها لكنهم رفضوا ذلك وهتفوا "الله أكبر ولله الحمد"، ليقوم عقب ذلك بالوشاية إلى المليشيا التي بدورها اقتحمت القرية واختطفت المواطنين.

وحصل يمن شباب نت على أسماء المختطفين وهم على النحو التالي:

محمد صالح العروي

عدنان العروي

جلال الجهراني

حمير قائد

محمد خالد العروي

على صعيد متصل، اختطف مسلحون حوثيون، الخميس الماضي، ثلاثة من الشباب في مدينة كتاب، بمديرية يريم، محافظة إب.

كما قامت باختطاف عدد أخرين من القرى المجاورة في مديرية يريم، لأسباب غير معروفة.

وطالب ناشطون وسكان محليون السلطات الامنية سرعة إطلاق سراحهم ووقف العبث المليشاوي المتسلط على المدنيين في مديريات المحافظة.

