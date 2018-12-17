ماراثوناً رياضياً ينظمه "الهلال الأحمر الإماراتي" في تعز

دشّن الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع مكتبي الشباب والرياضة والتربية والتعليم اليمني، ماراثوناً رياضياً لطلاب المدارس في مدينة العين بمحافظة تعز.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود المبذولة من قِبل الهلال الأحمر الإماراتي لدعم القطاع الرياضي، وتطبيع الحياة العامة في مدينة تعز المحاصرة التي تعاني توقفاً طويلاً للأنشطة الرياضية منذ اندلاع الحرب.

ولقي الماراثون حضوراً جماهيرياً ومشاركة فاعلة من طلبة المدارس في مديرية المواسط، حيث قطع المتسابقون ثلاثة كيلومترات، وسط منافسة شديدة اتسمت بالحماس، وعلى امتداد المسافة المحددة للسباق كانت هناك التجهيزات اللازمة من الفرق التنظيمية والفرق الطبية والأمنية اللازمة على امتداد الطريق المحدد للماراثون.

وفي تصريح لـ«البيان»، قال مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، د. هشام الحمادي، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً في دعم الأنشطة الرياضية، وتعمل من أجل استعادة وتطبيع الحياة خاصة في المناطق التي عانت وأهملت كثيراً بسبب الحرب التي تشنّها ميليشيا الانقلاب الحوثي.

كما أكد وكيل المحافظة أ. محمد الصنوي أهمية الأنشطة التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي، خاصة في القطاع الرياضي والثقافي، ودورها المهم في إعادة تطبيع الحياة في المحافظة، وثمّن الدور المهم الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في دعم كل الجوانب الإغاثية والإنسانية في تعز خاصة، واليمن عامةً.

وقدّم المشاركون شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه الفعاليات الرياضية والإنسانية التي تلقى زخماً وحماساً وفرصة لاستعادة الروح الرياضية ونشاطها بعد خمول وغياب كامل لها في داخل المدينة.