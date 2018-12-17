شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. طارق صالح يخسر اثنين من أبرز قادته العسكريين.. الاسماء + صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل ضابطين رفيعين في قوات “طارق صالح” ، خلال معارك الساحل الغربي لليمن جنوب مدينة الحديدة.

وأكد مقربون من طارق عفاش، أن العقيد حسين أبو حوريه قتل متأثرا بجراحه التي أصيب بها في معركة تحرير مدينة الحديدة، ويعد حورية من أبناء منطقة سنحان، وكان يعمل قائد مكافحة الإرهاب في عدن سابقا، ومن اول الملتحقين بقوات حراس الجمهورية التابعة للإمارات، وشارك في تطهير مفرق البرح ومعسكر خالد والجاح واخيرا معركة تطهير مستشفى ٢٢ مايو بمدينة الحديدة.

بدورها أعلنت جماعة الحوثي مقتل العقيد صالح علي الموسمي، أحد القيادات الميدانية التابعة لقوات طارق في معارك الساحل الغربي.

وتشهد الحديدة معارك مستمرة رغم اعلان وقف اطلاق النار حسب الاتفاق المبرم بين الأطراف اليمنية في مشاورات السويد، ما ينذر بفشل مبكر للاتفاق.

واختتمت، الخميس الماضي، جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية، اتفقت خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلت إلى تفاهمات حول ملف تعز، وأخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء، فيما كان ملف المساعدات شاملاً في كل الملفات.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً ضد مسلّحي الحوثي؛ لدعم القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي،