شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار بمحلات الصرافة اليوم الأثنين 17/ديسمبر/2018 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار بمحلات الصرافة اليوم الأثنين 17/ديسمبر/2018 أسعار الشراء : - الدولار الأمريكي: 505 ريال

الريال السعودي: 133 ريال أسعار البيع : - الدولار الأمريكي = 510 ريال

الريال السعودي= 135 ريال

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