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عدن - ياسمين التهامي - اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار بمحلات الصرافة اليوم الأثنين 17/ديسمبر/2018
أسعار الشراء : -
الدولار الأمريكي: 505 ريال
الريال السعودي: 133 ريال
أسعار البيع : -
الدولار الأمريكي = 510 ريال
الريال السعودي= 135 ريال
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