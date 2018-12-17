توقيف عريس جديد في المنصورة بسبب الأعيرة النارية

احتجز أمن عدن عريسا جديدا في كابوتا بمديرية المنصورة ليلة زفافه، وأحاله إلى البحث الجنائي، وذلك عقب إطلاق كثيف للأعيرة النارية بموكب زفافه.

ويأتي توقيف العريس (ح.أ.م) امس، وكذا عريسين ليلة أمس الاول أحدهما في دوار "كالتكس" وآخر في "الكثيري" بالمنصورة، تواصلًا للحملة الأمنية التي ينفذها أمن عدن ضد المخالفين لقرار منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات.

الجدير بالذكر" أن الحملة الأمنية ضد إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات تم تدشينها قبل أشهر في المنطقة الأمنية الأولى بالتواهي ثم الثانية وقبل أيام بالمنصورة بمشاركة مراكز الشرط بالمدينة وكتيبة الاحتياط الثانية.

وقد استطاع أمن العاصمة عدن تحقيق نجاح كبير، حيث تم الحد من ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات في الآونة الأخيرة، والحملة مستمرة بإشراف مباشر من قبل اللواء الركن/ شلال علي شائع حتى القضاء نهائيًا على هذه الظاهرة السلبية والدخيلة على عدن المدنية.