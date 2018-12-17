الكثيري يطلع على مستوى العمل في سير المشاريع بوادي

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري على سير العمل في المشاريع المحلية الجاري تنفيذها في مديريات حضرموت و الصحراء و الممولة من قبل حصة حضرموت من مبيعات النفط و السلطات المحلية بالمديرية و مستوى الإنجاز و الإشكاليات التي تواجه سير عمل عدد من المشاريع.
و في بداية الاجتماع الخاص للجنة المناقصات بالوادي و الصحراء أكد الكثيري على اهمية عمل تقيم شامل لكل المشاريع المعتمدة و مستوى التنفيذ و المتابعة والاشراف و حصة كل المديريات و الوقوف أمام كل الإشكاليات التي اعترضت سير عدد من المشاريع لتفادي تكرارها في المشاريع القادمة و معالجة عدد من الصعوبات التي تعترض سير المشاريع حاليا.
و أشار الكثيري إلى انه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على إنشاء عدد من المشاريع في التعليم المهني و التقني و الصحي و الجامعي و انشاء فروع لكل الكليات و المعاهد في المناطق الشرقية و الغربية لوادي حضرموت لخلق فرص اكثر الالتحاق الشباب و الفتيات بالتعليم و تعزيز التنمية البشرية في المديريات المختلفة في حضرموت.
و اطلع الكثيري في الاجتماع على جملة من التقارير الخاصة بعمل لجنة المناقصات و نسبة الإنجاز في المشاريع الحالية داعيا إلى تكثيف الإشراف و المتابعة والرفع بتقارير عن حالة جميع المشاريع بصورة شهرية من أجل الوقوف على كل الإشكاليات التي قد تعترض عمل المشروع.
حضر الاجتماع مدراء عموم مكاتب المالية و التخطيط و التعاون الدولي و الأشغال العامة و الطرق و عدد من اعضاء اللجنة الفنية بلجنة المناقصات و المدير العام لمكتب وكيل حضرموت الوادي و الصحراء.
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