شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارة الى منزله ....العميد منير اليافعي يقدم أعتذار أخوي للمواطن رفيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام العميد منير اليافعي ابو اليمامه صباح اليوم بزيارة الى منزل المواطن رفيق عبدالله لتقديم الاعتذار رسميا لما كان قد تعرض له المواطن ظهر الأمس من اعتداء غير مقصود من قبل حراسة العميد ابو اليمامه.

وخلال زيارة العميد منير اليافعي لمنزل المواطن رفيق في حي الخيسه بمديرية البريقة فقد قدم اعتذاره وتكفله بجبر الضرر الذي تعرض له والتعويض عن كل الاضرار المادية والمعنوية .

من جانبه قبل المواطن رفيق عبدالله الاعتذار في جو من الاخوة والمحبة ساد مجلس اللقاء بمنزله .

وحرصا من الطرفين على أنهاء الجدل، ولتفويت الفرصة على بعض الاطراف والابواق التي حاولت أستغلال الحادثة المؤسفة بطريقة قذرة وبشكل غير أخلاقي ومحاولة هذه الاطراف جر الجميع الى مربع الفتنة ونشر الكراهية فقد تمت المصالحة الاخوية بينهما .

حضر الزيارة كلا من الامين العام المجلس المحلي م/عدن الاستاذ بدر معاون ونائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي (أبومشعل) ومدير عام الضرائب بمحافظة عدن عبدالحكيم معاون، والشيخ إياد شنب شيخ مشائخ الشريط الساحلي بالاضافة الى عدد من المسؤولين والمواطنين .