شكرا لقرائتكم خبر عن إستقالة شيخ قبلي بارز وقيادي في مؤتمر الضالع من المؤتمر الشعبي لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الشيخ القبلي البارز والقيادي في المؤتمر الشعبي الشيخ احمد حزام عميران استقالته من المؤتمر الشعبي العام بسبب وجود عناصر مدسوسه وخائنه داخل المؤتمر وتعمل ضد المؤتمر من الداخل.

ووجه رسالة استقالة الى رئيس فرع مؤتمر محافظة الضالع اعلن فيها استقالته بشكل قاطع وبات.

وبحسب مصادر مقربة من الشيخ احمد عميران فإن السبب الذي دعاه للإستقاله هو نشر صورته على قناة اليمن اليوم التابعة للمؤتمر الى جانب جثة القتيل الشيخ صالح بن صالح بطريقة غير مهنية بالإضافة الى عدم تغطية المهرجان بالصورة الصحيحة اللائقة.

وكان الشيخ قد ادآن وبشدة جريمة قتل الشيخ صالح العتبات الذي كان يمثل رمزا للنزاهه والوفاء والتضحية.

يذكر ان الشيخ احمد عضو لجنة دائمة في المؤتمر الشعبي و من مؤسسي المؤتمر.

نص الإستقالة:

الاخ الكريم الاستاذ أحمد عبادي المعكر المحترم تحيه طيبه وتقدير وبعد بما انه يوجد عناصر مدسوسه وخونه داخل تنظيمنا المؤتمر وسلوكنا لا ينسجم مع سلوك اولائك المارقين من الاخلاق والمبادئ والسلوك فانني اعلن استقالتي لشخصكم الكريم من المؤتمر بشكل قاطع وبات ارجو قبول ذلك مع اصدق تحياتي وشكرا. .أخوكم الشيخ أحمد حزام عميران عضوا اللجنة الدائمة16:12:2018