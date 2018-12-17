أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأثنين، الموافق 17 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: التحالف العربي: إصدار 19 تصريحا لسفن متجهة للموانئ اليمنية الهلال الأحمر الإماراتي يدعم قرى يمنية بـ105 أطنان من المواد الغذائية الهلال الأحمر الإماراتي يضع حجر الأساس لتأهيل وترميم مدرستين في أبين الجيش الوطني يتقدم نحو معقل زعيم المليشيا الحوثية في مران التحالف يصدر أكثر من 150 تصريحاً جويا وبريا وحماية للقوافل في اليمن مقتل طفلة وإصابة شقيقها برصاص قناصة حوثية شرق تعز قوات الجيش تحبط تسلل لمليشيا الحوثي في دريهمي الجيش الوطني يسقط طائرة مسيّرة للمليشيات شرق صنعاء مؤسسة وعي تنفذ ندوة نقاشية بعنوان الفيدرالية ومنع الصراع بالمكلا أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بحضرموت اليوم الاثنين عدم استقرار أسعار الخضروات والفواكه في عدن "البيان": موافقة الحوثيين وتسليم إيران بالأمر الواقع جاء نتيجة التقدم للشرعية والتحالف مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء مكّاوي: زعيم الحوثيين ومستشاريه الإيرانيين من كانوا يديرون وفد الإنقلاب اتصالات أمُمية - شرعية لتشكيل لجنة عسكرية تُشرف على تنفيذ اتفاق الحديدة اليماني: يجب إعطاء قيادة الموانئ بالحديدة للقيادات التي عملت هناك عام 2014 الإرياني: رئيس وفد الحوثيين نفى لقناة إيرانية التوصل لاتفاق بالحديدة صهريج نفط يتسبب في وفاة شخصين واصابة آخرين في حضرموت الغباري: عندما تنفذ إيران في بلد ما فإنها تتوغل في مساماته غداً.. وقف إطلاق النيران داخل الحديدة

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