لمراعاتها للمواطن.. مكتب الصناعة يكرم غداً بعض المحال التجارية

يكرّم مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم غد الثلاثاء الـ18 من ديسمبر بعض المحال التجارية التي تبيع بالتجزئة في مدينة المكلا تقديراً لاسهاماتها في التخفيف عن المواطنين خلال المراحل السابقة والحالية .

حيث يكرم المكتب محل باركيبة ومحل بازيد بالمكلا ومحل الحضارم بالشرج .

واكد مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت خالد عوض غانم ان هذا التكريم يأتي عرفاناً من المكتب لهذه المحال تقديراً لها لمراعاتها في الفترات السابقة والحالية للمواطنين والتخفيف عنهم بعدم المغالاة والحرص على الربح البسيط ، وهو تكريم لبقية المحال التي تراعي المواطن وتحرص على التخفيف عنه بعيداً عن الجشع .

وقال ان المكتب اختار هذه المحال بعد نزولات قام بها وبعد تلقيه اشادات من المواطنين بخصوصها .

هذا وبامكان مراسلي القنوات الفضائية ووسائل الاعلام المختلفة تغطية الفعالية التي ستبدأ الساعة الـ 30'9 صباحاً بتكريم محل باركيبة ثم بازيد بالمكلا ثم الحضارم بالشرج وذلك تكريماً لمالكيها ، وتشجيعاً للآخرين للاقتداء بهم.