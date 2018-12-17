أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا مقتل 62 من مسلحي حركة الشباب الصومالية، في غارات جوية أمريكية، تم شنها خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت القيادة- في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين- أنه تم شن غارتين جويتين، أمس الأحد، في منطقة "غندرشي"، ما أسفر عن مقتل 28 مسلحا، بينما أسفرت الغارات الجوية التي تم شنها، أمس الأول السبت، بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو، عن مقتل 34 مسلحا.

وأضافت أن جميع الغارات تم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، وكانت تستهدف حركة الشباب لمنعها من استغلال المناطق النائية كملاجئ آمنة، تقوم فيها بالتخطيط والتوجيه وتجنيد مقاتلين لشن هجمات مستقبلية.

وكان الجيش الأمريكي قد شن 40 غارة جوية، على الأقل هذا العام، ضد حركة الشباب الصومالية المسلحة.

