الكثيري يعين بلقحوم مديرا لمكتب التربية والتعليم بشبام حضرموت

أصدر وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري قرار رقم(126)لسنة 2018م محرر 2018/12/16م قضت مادته الاولى: يعين ياسر عبدالله صالح بلقحوم مديرا لمكتب التربية والتعليم بمديرية شبام حضرموت. كما نصت مادته الثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم .

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