روسيا تُعارض انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف- في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"- "نؤيد الإبقاء على معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حيث اعترف المجتمع الدولى بأسره، بأنها أحد الأركان الأساسية للأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجى"، مضيفًا: "سنحاول للمرة الثانية على التوالي التوصل في الأمم المتحدة إلى قرار من الجمعية العامة يدعم الحفاظ على هذه المعاهدة".
وكان قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرجى كاراكايف، قد أعلن- فى وقت سابق - أن روسيا تأخذ بعين الحسبان عواقب إمكانية خروج الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.
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