غداً.. وقف إطلاق النيران داخل الحديدة

أعلن مصدر فى الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس أن موعد الهدنة فى الحديدة غرب اليمن هو منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. يأتى القرار بعد أيام من انطلاق مشاورات السويد، والتى بدأت الخميس الماضى بين الحكومة اليمنية وممثلين عن الميليشيات الحوثية برعاية الأمم المتحدة.

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