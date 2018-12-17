الغباري: عندما تنفذ إيران في بلد ما فإنها تتوغل في مساماته

قال الكاتب الصحفي سام الغباري، اليوم الاثنين ، "عندما تنفذ إيران في بلد ما فإنها تتوغل في مساماته وتقبض مفاصله".

وأضاف الغباري في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "لم يستطع العرب التخلص منهم إلا بمعركة في العمق".

وتابع:"وبقي أثرهم حاضرًا في دواوين البلاط الأموي حتى جاء الحجّاج فأوعز للخليفة "تعريب" كل شيء".

واختتم:"فكرهوه وشوهوا سيرته، وهو الذي خمد داعش القديمة وظل يُرُوض العصاة بكل أرض".