الغباري: عندما تنفذ إيران في بلد ما فإنها تتوغل في مساماته

قال الكاتب الصحفي سام الغباري، اليوم الاثنين ، "عندما تنفذ إيران في بلد ما فإنها تتوغل في مساماته وتقبض مفاصله".
وأضاف الغباري في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "لم يستطع العرب التخلص منهم إلا بمعركة في العمق".
وتابع:"وبقي أثرهم حاضرًا في دواوين البلاط الأموي حتى جاء الحجّاج فأوعز للخليفة "تعريب" كل شيء".
واختتم:"فكرهوه وشوهوا سيرته، وهو الذي خمد داعش القديمة وظل يُرُوض العصاة بكل أرض".
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