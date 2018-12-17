الإرياني: رئيس وفد الحوثيين نفى لقناة إيرانية التوصل لاتفاق بالحديدة

قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن "رئيس وفد المليشيا محمد عبدالسلام نفى لقناة برس تي في الايرانية التوصل لأي اتفاق نهائي لوقف اطلاق النار في الحديدة".

وتابع الإرياني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" وذلك بعد ايام من الاعلان عن اتفاق يقضي بانسحاب المليشيا من ميناء ومدينة الحديدة بحضور الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن".

ومضى :"تاريخ المليشيا الحوثية حافل بنقض العهود والمواثيق".

واختتم:"فمن اتفاقية دماج،مرورا بحرف سفيان وعمران،وحشدهم على مداخل صنعاء،واتفاق السلم والشراكة،وانقلابهم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني،ومفاوضات جنيف والكويت،وانتهاء بمؤشرات انقلابهم على اتفاقية السويد".