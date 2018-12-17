شكرا لقرائتكم خبر عن ابو اليمامة يزور منزل الرجل المسن رفيق عبدالله بالبريقة ويعتذر له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام قائد اللواء الاول دعم واسناد بعدن العميد منير اليافعي المعروف بابو اليمامة بزيارة الى منزل رجل مسن كان قد تعرض لحادث تصادم واطلاق نار من قبل قوة كان يقودها ابو اليمامة يوم امس الاحد بالبريقة. وزار ابو اليمامة منزل الرجل المسن رفيق عبدالله بحي الخيسة بالبريقة وقدم اعتذاره لماحدث. من جانبه قبل رفيق عبدالله الاعتذار . رافق ابو اليمامة في زيارته هذه نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي

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