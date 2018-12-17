شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن انهيار كبير للريال السعودي والدولار يتهاوى الى رقم قياسي ... (الاسعار الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليكم اسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار بمحلات الصرافة صباح اليوم الاثنين17/ديسمبر/2018 أسعار الشراء : - الدولار الأمريكي: 490 ريال

الريال السعودي: 130 ريال أسعار البيع : - الدولار الأمريكي = 510 ريال

الريال السعودي= 132 ريال

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