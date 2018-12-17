شكرا لقرائتكم خبر عن ​الإعلان رسميا عن سر الكائنات البحرية التي ارعبت عدن وهاجمت عشرات المواطنين وخلفت 60 ضحية "صور وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب 60 شخصاً بحالات تسمم وإغماء جراء مهاجمة حيوانات بحرية مرتادي ساحل أبين بمدينة عدن جنوبي اليمن، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الصحة العامة والسكان.

وقال مدير مكتب الصحة والسكان في عدن، الدكتور جمال خدابخش، إن مستشفيات المدينة تعاملت منذ يوم الجمعة مع 60 حالة وصلت إليها من مرتادي البحر في ساحل أبين، وهم يعانون من حالات تحسس وإغماء وضيق في التنفس، استجابت جميعها للعلاج.

وأضاف خدابخش، أن وزير الصحة والسكان، ناصر باعوم، وفريقاً طبياً يتابعون الموضوع عن كثب ويعملون على تقدير الحالات ومتابعة علاجها.

وطالب مدير مكتب صحة عدن، مركز علوم البحار وصحة البيئة بالنزول لفحص الكائن البحري وتحديد نوعيته وأماكن وأزمنة تواجده.

وأشار أن أعداد تلك الحالات تضاعفت بعد قدوم حافلة طلاب من محافظة لحج وعائلات أخرى إلى ساحل أبين، وظهرت عليها ذات الأعراض وتم العثور على حيوانات بحرية صغيرة تشبه قناديل البحر ملتصقة في أجساد الطلاب والمصابين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

في السياق، منعت شرطة خور مكسر بعدن السباحة في ساحل أبين حتى إشعار آخر، عقب إسعافها 25 حالة مصابة بالتسمم.

وقال مدير شرطة خور مكسر العقيد ناصر عباد، إن 25 شخصاً أصيبوا عصر أمس السبت، بحالات تسمم بسبب لدغات حيوان بحري، نُقلِوا على إثرها إلى مستشفى الجمهورية.

وأشار إلى نشر عدد من أفراد الأمن على طول الساحل لمنع مرتاديه من السباحة أو الاقتراب من المياه.