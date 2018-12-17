شكرا لقرائتكم خبر عن خبر خطير جدا.. الحوثي يصفي قبل ساعات أكثر من 100 مسلح من مليشياته في الحديدة وبطريقة قذرة "تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية ان عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين الذين سقطوا امس في الحديدة لم يكن الا عملية تصفية وعملية انتحارية من المليشيات للتخلص منهم عن طريق الهجوم والدخول في مواجهات مع القوات المشتركة.

وقُتل وجرح يوم السبت، أكثر من 100 عنصراً من ميليشيا الحوثي، خلال تصدي قوات المقاومة المشتركة، لهجوم كبير، في الدريهمي، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكر مصدر عسكري "أن ميليشيا الحوثي، حاولت قطع الخط الساحلي في الدريهمي، عبر شن هجوم كبير، غير أن لواء الزرانيق تصدى للهجوم وكبد الحوثيين خسائر قاسية".

وقال إن الميليشيا الحوثية حشدت نحو 300 عنصر وزجتهم في هجوم لمحاولة قطع الخط الساحلي من منطقة الدريهمي جنوبي الحديدة.

وأكد مصرع أكثر من خمسين عنصراً من ميليشيا الحوثي، خلال المعارك التي أعقبت الهجوم، إلى جانب إصابة 60 آخرين، فيما استشهد 8 من قوات المقاومة المشتركة.

وقال المصدر "إن الهجمات الانتحارية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الأسابيع الأخيرة في الحديدة، تعكس توجهاً لدى قيادة الميليشيا للتخلص من عناصرها، لافتاً إلى أن العناصر التي تزج بها إلى محارق المواجهات دون تخطيط أو تدريب لا تعود سالمة.