مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء

عاودت مقاتلات التحالف العربي التحليق في أجواء العاصمة صنعاء اليوم الإثنين، 17 كانون الأول، 2018.

وقالت مصادر محلية إن أجواء صنعاء وضواحيها شهدت تحليقا للمقاتلات الحربية.

وأضافت المصادر أن التحليق مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم ترد أنباء، حتى اللحظة، عن شن تلك المقاتلات غارات على أهداف للمليشيا داخل المدينة.

ويراقب التحالف تحركات المليشيا قبل بدء هدنة وقف إطلاق النار في الحديدة منتصف ليل يوم الثلاثاء.