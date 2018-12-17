رصد مراسل " الخليج 365 " أسعار اللحوم و الخضروات و الفواكه اليوم الإثنين، 17 كانون الأول، 2018 في حضرموت و التي تشهد إقبالاً كبيراً على شرائها. وجاء متوسط أسعار أصناف الأنواع المذكورة على النحو التالي: - الطماطم = 550 ریال - البطاطس = 500 ریال - الموز = 300 ریال - التفاح الخارجي = 1200 ریال - الباذنجان = 200 ریالا - الكوسة = 300 ریال - البصل = 230 ریال - الجزر = 600 ریال - الخیار = 800 ریال - اللیمون = 1000 ریال - لحوم الأغنام = 3500 ریال - لحوم الأبل = 3500 ريال - لحوم الأبقار = 3500 ريال - سمك الثمد = 1000 ريال - سمك القرش "اللخم" = 1200 ريال.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بحضرموت اليوم الاثنين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .