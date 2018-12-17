أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بصنعاء اليوم الإثنين

رصد مراسل "اليمن" العربي" أسعار أبرز أصناف الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء، اليوم الإثنين، 17 كانون الأول، 2018.

و فيما يلي أسعار أهم عدد من أصناف الخضروات و الفواكه و اللحوم و الأسماك في صنعاء:

الطماطم 450 ريالا

البصل 300 ريال

الكوسة 400 ریال

البطاطس 300 ريال

الموز 350 ريالا

البرتقال 250 ريالا

التفاح بلدي 800 ريال

التفاح خارجي 1200 ريال

البطيخ 300 ريال

الشمام 300 ريال

الفرولة 1500 ريال

اللحم الغنمي 4500 ريالا للكيلو الواحد

اللحم بقري 4000 ريال

الدقة بقري 4000 ريال

الديرك 3500 ريال

الجحش 3000 ريال

الثمد 2000 ريال

القد 3500 ريال

السخلة 4000 ريال

الجمبري 4000 ريال

التونة 3000 ريال

عنبرية 3000 ريال

البياض 1300 ريال

هامور 1500ريال

باغة 800 ريال

السلمون 3000 ريال

الغويزي 3000