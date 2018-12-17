بيع التربة لقطر يفجر جدلا داخل إيران

أثارت قضية بيع التربة الإيرانية جدلا داخل طهران، بعد أن كشف مسئولين حدوث عمليات تهريب لتربة المزارع والمراعى الإيرانية لإمارة قطر.

وطبقا لوسائل اعلام إيرانية فإن على مراد أكبرى، معاون وزير الزراعة الإيرانى ومدير عام قسم المياه والتربة فى منظمة البيئة الإيرانية، كشف عن عمليات تهريب التربة الإيرانية لبلدان عربية، لافتا إلى أن قطر تستخدمها لتجفيف المياه وبناء الجزر الصناعية.

وفجرت قضية بيع التراب الجدل فى الداخل، وعلقت صحيفة "آرمان" الإصلاحية وكتبت مانشيت عددها اليوم، الأحد، "على الأقل لا تصدروا التراب".

ولفتت إلى أن تهريب التربة تحول خلال السنوات الماضية لإحدى التحديات فى البلاد.