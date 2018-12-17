مؤسسة وعي تنفذ ندوة نقاشية بعنوان الفيدرالية ومنع الصراع بالمكلا

نفذت مؤسسة وعي بالشراكة مع مؤسستي فريدرش الألمانية ومؤسسة المورد ندوة نقاشية بعنوان الفيدرالية ومنع الصراع الخميس بالمكلا بحضور 70 من السياسين والسياسيات وأعضاء من الكيانات السياسية والحزبية في حضرموت بالإضافة إلى جملة من الناشطين والمهتمين .

وفي مستهل الندوة ألقت شيماء بن عثمان المدير التنفيذي لمؤسسة وعي كلمة عن المؤسسة وتوجهاتها ومجالات عملها مرحبة بالمشاركين شاكرة إياهم على تلبية الدعوة ، كما ألقى الأستاذ عمار السوائي كلمة عن مؤسسة المورد بالإضافة إلى كلمة مؤسسة فريدريش إيبرت التي ألقاها ممثل المؤسسة في اليمن الأستاذ محمود قياح .

كما تناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية تطرقت فيها أوراق العمل إلى ثلاثة محاور رئيسية تلاها نقاش مستفيض من قبل المشاركين لكل محور .

في المحور الأول تطرق الدكتور محمد الكسادي إلى موضوع كيف تروج الفيدراليات للمسؤولية المالية؟.؟

وقال الكسادي في ورقته إن نجاح الفدرالية يتوقف على المال ، ولابد لحكومة الإقليم من قدرة على تمويل ذاتها .

فمشكلة تحصيل الموارد في الإقليم والولايات التابعة له وآلية توزيعها تعد أهم عامل ، فيما تحدثت الدكتورة / ليبيا باحويرث في المحور الثاني الذي حمل عنوان كيف تستطيع الفيدراليات العمل من أجل المصالح القومية والإقليمية للإقتصاد والمصادر الطبيعية تطرقت الدكتورة باحويرث إلى أن حضرموت تمتلك ثروات طبيعية وبشرية كبيرة تستطيع من خلالها تحقيق نمو اقتصادي كبير ، وإن البيئة الإستثمارية في هذه المنطقة مشجعة.

وفي المحور الأخير الذي كان سياسيا بامتياز استعرض الدكتور/عبدالقادر بايزيد مفهوم الفيدرالية وانواعها والصعوبات التي تواجه تطبيقها ، كما تطرق إلى أهمية إعادة النظر في أي اتفاقات لتنفيذ الفيدرالية والإشكالات التي تعترض تنفيذها ، وغياب وتهميش دور حضرموت فيها معرجا على الكثير من جوانب القصور فيها واصفا إياها "بألغام مسودة الدستور" .

ودار خلال الندوة العديد من النقاشات وتبادل وجهات النظر المتباينة ، فيما أعرب عدد من الحاضرين عن سعادتهم بهذه الندوة والنقاشات المثارة فيها في ظل الركود في الحياة السياسية الذي تشهده البلاد وحضرموت خصوصا ، مشددين على ضرورة تكرار مثل هذه الأنشطة وتوسيعها في المرات القادمة .