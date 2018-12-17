شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. الصناعة بصنعاء تصدر قرار (هام) بتسعيرة جديدة لرغيف الخبز والروتي (النص) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، قرار هام اليوم بشأن رغيف الخبر والروتي.
وجاء في قرار وزارة الصناعة والتجارة الذي صدر بتاريخ اليوم 16/12/2018م، بضرورة البيع من خلال وحدة الوزن الكيلو تجنبا لأي غش أو تلاعب من المخابز التجارية،
على النحو التالي :
وزن الحبه الخبز ( روتي) ب 70 جرام سعر 20 ريال
يعمم هذا القرار في جميع وسائل الاعلام وينشر في الجريدة الرسمية
كما اصدرت تسعيرة جديدة للحبة الدجاج بسعر 1200 ريال للكيلو.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. الصناعة بصنعاء تصدر قرار (هام) بتسعيرة جديدة لرغيف الخبز والروتي (النص) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .