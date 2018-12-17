شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. الصناعة بصنعاء تصدر قرار (هام) بتسعيرة جديدة لرغيف الخبز والروتي (النص) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، قرار هام اليوم بشأن رغيف الخبر والروتي.

وجاء في قرار وزارة الصناعة والتجارة الذي صدر بتاريخ اليوم 16/12/2018م، بضرورة البيع من خلال وحدة الوزن الكيلو تجنبا لأي غش أو تلاعب من المخابز التجارية،



على النحو التالي :



وزن الحبه الخبز ( روتي) ب 70 جرام سعر 20 ريال



يعمم هذا القرار في جميع وسائل الاعلام وينشر في الجريدة الرسمية



كما اصدرت تسعيرة جديدة للحبة الدجاج بسعر 1200 ريال للكيلو.