شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. لن تصدق ماذا فعل هذا الشخص بالفتاة أمام المصعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. ماذا فعل شخص بفتاة أمام المصعد

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