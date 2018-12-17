شكرا لقرائتكم خبر عن خلال استقباله وزير الدفاع.. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد جهود وزارة الدفاع وتجاوز الاختلالات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس عبدربه منصور هادي على توحيد جهود وإمكانات وزارة الدفاع وتجاوز الاختلالات للارتقاء بالمهام.

جاء هذا خلال استقباله اليوم الأحد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النخعي بعد تأديتهم اليمين الدستورية كقيادة جديدة لوزارة الدفاع بحسب وكالة سبأ.

وشدد الرئيس على الاهتمام بأبطال الجيش الوطني الذين يحرزون الانتصارات ويقدمون التضحيات وتعزيز الجهود والنزول الميداني لمختلف الجبهات لتأكيد أهداف الجمهورية والانتصار لقضايا الوطن والشرعية الدستورية.

وثمن الرئيس جهود التحالف العربي لدعم اليمن في انهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.

من جانبهما عبرا وزير الدفاع ورئيس الاركان عن سرورهما وامتنانهما بهذه الثقة التي منحت لهما مؤكدين العهد بالوفاء في الوقوف خلف قيادة الوطن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إطار يمن عادل وامن ومستقر.

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