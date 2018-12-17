شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يعلن إفشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في رازح بـ"صعدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رازح شمال محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي”، “إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لمجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقع الجيش في جبل الازهور بمديرية رازح، غربي صعدة، وأجبرتها على التراجع والفرار”.

وذكر الشرعبي للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، “أن المعارك التي دارت في منطقة “بني معين” استمرت نحو 10 ساعات، أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من مليشيات الحوثي إلى جانب عدد من الجرحى”.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات مواقع وتحصينات لمليشيا الحوثي الانقلابية بذات الجبهة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا.