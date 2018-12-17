شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تفجر مفاجأة صادمة حول عادة سيئة تمارسها النساء في هذة الدولة الخليجية في سن 18 سنه..(شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة طبية في سلطنة عمان، أن النساء يبدأن التدخين قبل الرجال، وذلك في سن 18 عامًا، أي قبل 3 سنوات من الذكور؛ لافتة إلى أن نحو 8% من العمانيين دخنوا السجائر.

وأشارت الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة العمانية، ونشرتها صحيفة "تايمز أوف عمان" الناطقة باللغة الإنجليزية، إلى أن العمانيين يدخنون ما يزيد عن 10 سجائر يوميا.



وأظهرت بأن متوسط استهلاك الرجال للسجائر يبلغ نحو 9.2 سيجارة يوميا، في حين يقل معدل استهلاك النساء بشكل كبير، إذ يبلغ نحو 2.1 سيجارة فقط.

ووفقا للدراسة، فإن 15.1% من المواطنين العمانيين هم مدخنون دائمون، في حين تبلغ هذه النسبة بين النساء حوالي 0.4% فقط، وبين الوافدين المستقرين في السلطنة بنحو 13.4%.