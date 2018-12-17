شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة في تعز جراء قنصها من قبل مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهدت طفلة، اليوم الأحد، جراء قنصها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز.

ووفقا لمصادر محلية فإن الطفلة زينب جميل يحيى إسماعيل البالغة من العمر خمسة أعوام، استشهدت برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية، أثناء لعبها أمام منزلها في منطقة الصرمين بصبر.

واعتادت مليشيا الحوثي الانقلابية على قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز المكتظة بالسكان وقنص الأهالي متسببة في جرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وسط صمت من ناشطي حقوق الإنسان في اليمن والمنظمات الدولية والأممية.



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