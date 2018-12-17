شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع .. قتلى وجرحى حوثيين بعملية عسكرية للواء 30 بجبهة حمك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عسكرية أن اثنين من مسلحي الحوثي قتلا اليوم الاحد، وأصيب أخرون بعملية عسكرية نفذها افراد اللواء 30 مدرع، بجبهة حمك غربي الضالع، وفقاً لمصادر عسكرية.



وذكرت المصادر أن وحدة خاصة من الجيش في اللواء 30 مدرع أغارت على موقع عسكري تتمركز فيه جماعة الحوثي في نقيل الخشبة المطل على خط إب – الضالع.



وأشارت المصادر إلى أن الوحدة العسكرية تمكنت من قتل اثنين من مسلحي الحوثي وإصابة آخرين وعادت إلى مواقعها.

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