الجيش الوطني يسقط طائرة مسيّرة للمليشيات شرق صنعاء

أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة استطلاعية مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية اثناء تحليقها فوق مواقع للجيش الوطني في الخطوط الأمامية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. وشهدت جبهة نهم خلال اليومين الماضيين، اشتباكات متواصلة تمكن الجيش الوطني فيها، من صد هجوم للمليشيات الحوثية في اتجاه منطقة عيدة، وأحراز تقدم ميداني في محاور الفرع والحول وضبوعة

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