قوات الجيش تحبط تسلل لمليشيا الحوثي في دريهمي

افشلت وحدات من الجيش الوطني، اليوم محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية، في محيط مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة (غرب اليمن).

وذكر موقع "سبتمبرنت" أن مجاميع من العناصر الإنقلابية حاولت التسلل باتجاه مواقع شمالي وشرقي مدينة الدريهمي، الا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المواجهات عن مصرع واصابة عدد من عناصر المليشيا.