مقتل طفلة وإصابة شقيقها برصاص قناصة حوثية شرق تعز

أفادت مصادر محلية" اليوم " باستشهاد طفلة برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.
ونقل موقع الجيش" سبتمبر نت" عن تلك المصادر قولها، أن قناص المليشيا استهدف الطفلة زينب يحيى إسماعيل، في قرية الصرمين شرقي مديرية صبر الموادم، ما أدى إلى استشهادها على الفور.
وأشارت المصادر إلى أن القناص استهدف أيضا شقيق الطفلة، ما تسبب في إصابته إصابة بالغة.
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