خبر صادم للحوثيين ..مقتل قيادي كبير والجماعة تفشل في اخفاء مصرعه

لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه، مع عدد من مرافقيه جراء استهدافهم من قبل ابطال الجيش الوطني في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واستهدفت مدفعية الجيش ، طقما تابعا للمليشيا في خارم بقرية الحقب جنوب المديرية، كان في طريقه لتعزيز مواقع المليشيا في الجبهة.

وأسفر القصف عن مصرع القيادي الميداني في المليشيا المدعو وليد الحدي، مع ثلاثة من مرافقيه وجرح أخرين، بالإضافة الى تدمير الطقم، بما فيه من ذخيرة.